Губернатор Кузбасса прокомментировал задержание мэра Березовского

Кемерово, , 13:05 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал задержание главы Березовского городского округа Дмитрия Титова.

Напомним, мэр Березовского был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

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«Конечно же, мы в курсе ситуации. Здесь работают правоохранительные органы. Не входит в нашу компетенцию давать оценку действиям главы района», — сказал Цивилёв на отчётной конференции, посвященной 300-летию Кузбасса. Его цитирует «Коммерсантъ-Сибирь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении главы Березовского городского округа Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) — у него изъяты 280 тысяч рублей, которые он получил от сотрудника организации «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц, каких конкретно, предстоит установить следствию». Дмитрий Титов был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области 16 января на выходе из здания коммерческой организации.