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Инвестор из Китая планирует построить многопрофильную больницу в Казахстане

Общество

Инвесторы готовы предоставить $100 млн

Петропавловск, Казахстан, 18 января 2019, 13:01 — REGNUM  Китайская компания Shaanxi Cool Chemical, которая занимается строительством различных объектов в странах Туркестана, планирует инвестировать средства в строительство многопрофильной больницы в Петропавловске. Об этом заявил президент компании Чжан Гаогинг на встрече с акимом (главой) Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, сообщает 18 января агентство «КазТАГ».

Глава китайской компании отметил, что сумма строительства больницы пока неизвестна, однако инвесторы готовы предоставить $100 млн. Гаогинг добавил, что китайская компания проявляет интерес к строительству больничного комплекса и жилых домов в Петропавловске в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года китайская государственная компания по экспорту и импорту автомобилей China National Machinery IMP. & EXP. CORP подписала с казахстанским автопроизводителем ТОО «СарыаркаАвтоПром» инвестиционное соглашение на сумму $1,1 млрд.

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Китай в Туркестане
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