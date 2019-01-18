Инвестор из Китая планирует построить многопрофильную больницу в Казахстане

Петропавловск, Казахстан, , 13:01 — REGNUM Китайская компания Shaanxi Cool Chemical, которая занимается строительством различных объектов в странах Туркестана, планирует инвестировать средства в строительство многопрофильной больницы в Петропавловске. Об этом заявил президент компании Чжан Гаогинг на встрече с акимом (главой) Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым, сообщает 18 января агентство «КазТАГ».

Глава китайской компании отметил, что сумма строительства больницы пока неизвестна, однако инвесторы готовы предоставить $100 млн. Гаогинг добавил, что китайская компания проявляет интерес к строительству больничного комплекса и жилых домов в Петропавловске в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года китайская государственная компания по экспорту и импорту автомобилей China National Machinery IMP. & EXP. CORP подписала с казахстанским автопроизводителем ТОО «СарыаркаАвтоПром» инвестиционное соглашение на сумму $1,1 млрд.

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