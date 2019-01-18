Саудовская Аравия откроет в Чечне филиал музея имени пророка Мухаммада

Грозный, , 12:55 — REGNUM В Чечне в скором времени будет открыт филиал музея имени пророка Мухаммада. Сам музей расположен в Саудовской Аравии. Договоренность с его директором Насиром Аз-Захранием заключил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев. В настоящее время он находится с рабочим визитом в Мекке.

Как рассказал муфтий на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram, поручение по заключению договора о создании музея в Чечне отдал ему глава республики Рамзан Кадыров.

«Многие авторитетные во всем мире богословы обращаются с просьбой об открытии филиала в своих странах. Но, благодаря братским отношениям с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, предпочтение было отдано нашему региону», — приводит слова Межиева ЧГТРК «Грозный».

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Напомним, в 2013 году в Чечню спецрейсом были доставлены из Дубая священные реликвии: вещи, принадлежавшие пророку Мухаммаду, а также вещи его дочери Фатимы и сподвижников пророка. Они были размещены в центральной мечети имени Ахмата-Хаджи Кадырова для всеобщего обозрения в течение одного года. В последующем в Грозный доставлялись и другие мусульманские святыни.

В доме у Рамзана Кадырова хранятся реликвии пророка — чаша посланника Аллаха, его меч и волосы. А в 2015 году главе Чечни перелили кровь потомка пророка Мухаммада — исламского деятеля из Абу-Даби шейха Хабиба Али Джифри.

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