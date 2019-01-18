Более четверти жителей Москвы лечатся в частных клиниках

Москва, , 12:53 — REGNUM Более четверти москвичей (25,7%) предпочитают пользоваться услугами частных медицинских клиник. Таковы данные опроса «Рейтинг клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat, передает «Медвестник».

По мнению большинства опрошенных, у врачей платных клиник более высокая квалификация и выше эффективность лечения — 37,7 и 36,5% соответственно. Полноценность приема в платных клиниках привлекает 33,8% респондентов, точность диагноза — 27,4%.

Также важную роль для 24,2% москвичей играет соотношение «цена-качество», а для 20,3% — хорошая организация работы (открыты в выходные дни, удобно записаться на прием и т.д.).

Кроме того, привлекает отношение персонала частных клиник к пациентам (18,6%), новейшее оборудование (15,4%), отсутствие очередей (13,3%), быстрое обслуживание (12,2%), профессионализм медперсонала (10,9%), комфорт и чистота (8,5%).

Подробнее В Москве растет число граждан, пользующихся услугами частных клиник

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве растет число граждан, пользующихся услугами частных клиник. Чаще всего услугами пользуются женщины от 20 до 40 лет — около 30% всех посетителей, в 2 раза реже приходят мужчины.

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