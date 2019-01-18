Mail.ru и «Яндекс» поддержали законопроект об автономном Рунете

Москва, , 13:04 — REGNUM Mail.ru Group и «Яндекс» поддержали концепцию законопроекта об автономности российского сегмента интернета в ходе расширенного заседания Государственной думы. Об этом сообщает информагентство RNS.

Как отметил вице-президент и технический директор Mail.ru Владимир Габриелян, если «меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно». Он пояснил, что, если все угрозы, против которых направлена инициатива, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом. При этом Габриелян уточнил, что часть законопроекта, касающаяся правил маршрутизации трафика, должна работать только при наступлении чрезвычайной ситуации.

Директор по развитию сетевой инфраструктуры компании «Яндекс» Алексей Соколов обратил внимание на необходимость серьезной доработки законопроекта, в том числе с точки зрения предварительного составления угроз и плана противодействия им. При этом он выразил уверенность, что документ «вовремя направлен на защиту российского сегмента сети интернет».

Напомним, 14 декабря 2018 года депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой внесли в Госдуму законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети. Законопроект одобрили Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, ФСО и Федеральная служба по экспортному и техническому контролю. Экспертный совет при правительстве РФ подверг критике текущую редакцию, указав на «неприемлемые коррупционные риски».

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