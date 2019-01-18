Женщинам, проникшим в индийский храм, предоставили круглосуточную охрану

Нью-Дели, , 12:43 — REGNUM Верховный суд Индии распорядился назначить круглосуточную охрану для двух женщин, проникших в храм Сабаримала, несмотря на существовавший многовековой запрет, сообщает 18 января Anadolu Ajansi.

Подобное решение было сделано в ответ на угрозы для жизни женщинам со стороны возмущенных верующих.

«Выслушав адвокатов, мы считаем целесообразным предоставить женщинам круглосуточную защиту», — говорится в заявлении судебной инстанции.

Напомним, в сентябре 2018 года Верховный суд Индии постановил отменить древний запрет на посещения храма Сабаримала женщинам детородного возраста. Как следствие, 2 января 2019 года культовое сооружение посетили две женщины в возрасте около 40 лет.

Подобное нарушение многовековых устоев вызвало массовые акции протеста среди верующих индусов. Женщинам стали угрожать расправой.

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