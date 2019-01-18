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В Казахстане планируют ввести разрешения на полеты над запретными зонами

Общество

Проект документа определяет процедуру выдачи специального разрешения

Астана, 18 января 2019, 12:40 — REGNUM  Министерство обороны Казахстана разработало проект приказа, который определяет процедуру выдачи специального разрешения на полет над территорией запретных зон и зон ограничения полетов, сообщили 18 января в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Проект документа определяет процедуру выдачи специального разрешения после согласования со службой государственной охраны Казахстана и с органами национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2018 года в министерстве обороны перечислили нормы для использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве отметили, что владельцы дронов должны обращаться в уполномоченные органы гражданской авиации для поставки БПЛА на учет.

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