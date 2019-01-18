Проверка по больнице в Струнино остановлена – владимирский губернатор

Струнино, Владимирская область, , 12:38 — REGNUM Проверка, которую СКР начал по информации о нарушении сроков ремонта больнице в городе Струнино (Владимирская область), остановлена. Об этом 18 января на пресс-конференции сообщил губернатор Владимир Сипягин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По моей информации, дело все это остановлено, поскольку оснований нет. Понятно почему. Какие отдельные действия были со стороны руководителей Александровской больницы и так далее, мы делаем собственную проверку и сами разбираемся в этом вопросе. Но здесь причин для возбуждения (уголовного дела — ИА REGNUM ) не было. О чем мы говорим-то? Насколько я знаю, ситуация нормализовалась, по моей информации, ситуация абсолютно нормальная. Когда я узнал об этом из СМИ, я был совершенно спокоен, мы со своей стороны точно ничего не нарушаем. Если были какие-то факты были на уровне районных руководителей, давайте вскроем, накажем», — сказал Владимир Сипягин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проблемах с больницей жители Струнино сообщили президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда бывший губернатор Светлана Орлова заявила, что ни одно отделение в больнице закрыто не будет, а на ремонт выделено 40 млн рублей. Владимир Путин поручил завершить работы до конца 2018 года.

В середине декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ремонта больницы. Такое решение принято после эфира федерального телеканала, в котором местные жители пожаловались на медленный ход работ. После в администрации региона сообщили, что Владимир Сипягин направил в Минздрав РФ письмо с просьбой перенести сроки ремонта.

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