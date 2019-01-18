Перед Крещением: где в Воронеже можно купаться, а где – не стоит

Воронеж, , 12:37 — REGNUM Качество воды не соответствует по санитарно-химическим показателям гигиеническим требованиям в семи источниках, расположенных на территории Воронежа. Таковы данные мониторинга за качеством питьевой воды из родников, проведенного в преддверии праздника Крещения Господня, они опубликованы на сайте мэрии Воронежа.

По информации специалистов Роспотребнадзора, в число источников, качество воды в которых не отвечает нормам, вошли: источник в Воронежском центральном парке, «Святого Тихона Чудотворца» у озера Круглое, «Митрофановский» на ул. Софьи Перовской, «ВОГРЭСовский», родник севернее моста «ВОГРЭС», источники у санатория профилактория «Дон» и в районе базы «Факел» (поселок Тепличный).

Купаться в Крещение безопасно тоже далеко не везде: пробы воды не отвечают нормам в купелях на Воронежском водохранилище у Адмиралтейской площади и в озере «Большое» (микрорайон Подклетное).

Всего в Воронеже для купания в праздник Крещения Господня 18−19 января оборудовано десять мест: на Воронежском водохранилище — у дома № 52а по улице 25 Января, у Успенского храма, в районе пер. Зелёный, у Адмиралтейской площади и в районе санатория им. М. Горького, на реке Усманка — у Троицкого храма и ул. Пляжная, 1в в Боровом, а также в купели у святого источника на улице Софьи Перовской, на роднике у храма Святителя Антония Архиепископа Воронежского и Задонского (Тенистый), на Малышевских озерах (Малышево). На территории области для Крещенских купаний оборудовано около 180 мест. Ожидается, что в этом году в купаниях примут участие около 25 тыс. человек. По данным МЧС, дежурить в местах купаний будут около 1,3 тыс. спасателей.