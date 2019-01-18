В ФРГ увидели дискриминацию в отсутствии женщин и мигрантов среди пожарных

Падерборн, Германия, , 12:36 — REGNUM В Германии увидели проблему в преобладании «белых гетеросексуальных мужчин из рабочего класса» среди сотрудников пожарных частей, пишет frankfurter Allgemeine Zeitung.

Социолог Илона Хорват, профессор технологии и разнообразия в государственном университете Падерборна возглавляет недавно запущенный проект Fortesy, финансируемый министерством науки Германии. Его целью является исследование новых подходов к эффективности и безопасности в пожарной службе. Проблемы пожарных частей Хорват увидела отнюдь не в отсутствии новых пожарных машин и респираторных масок.

«Белые гетеросексуальные мужчины из рабочего класса представляют там большинство и формируют образ типичного пожарного», — жалуется профессор.

В пресс-релизе университета Падеборна осуждается отсутствие разнообразия: «женщины и мигранты» не просто не представлены в пожарных частях, но даже «нежелательны».

Происхождение большинства пожарных из рабочего класса Илона Хорват также оценивает как негативный фактор: по ее мнению, это барьер для интеграции и эффективности. Проект Fortesy намерен продвигать идеи разнообразия в различных организациях и давать им организационные рекомендации.

Илона Хорват считает, что путь к изменениям будет трудным. Недостаток разнообразия связан с ценностями и ресентиментом, а не тем, что женщины редко выражают желание становиться пожарными или тем, что академики более охотно читают книжки, чем тушат огонь, настаивает она.

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