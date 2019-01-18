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Район Луверо в Уганде столкнулся с перебоями в электроснабжении

Общество

Перебои в снабжении негативно сказались на бизнесе в районе

Лувееро, Уганда, 18 января 2019, 12:39 — REGNUM  Участники торговли, корпоративные компании и местные потребители электричества в районе Лувееро жалуются на постоянные перебои с водой и электроэнергией, которые приводят к потерям в бизнесе. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Представитель национальной корпорации водоснабжения и канализации (NWSC) в Лувееро Рональд Кисакье 16 января зявил: «у нас есть офис электроснабжения в Луверо, но наши многократные обращения для решения проблемы электроснабжения не принесли результатов».

Жители сталкиваются с проблемой уже около месяца.

Председатель городского совета Пол Мукунгу сообщил, что жители винят в проблеме новые трансформаторы.

«Мы сдерживаем жителей от протестных демонстраций. Мы рассчитывали, что проблема будет решена вовремя, но нам не предоставили четкого ответа», — сказал Мукунгу.

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