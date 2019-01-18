Ректор САФУ рассказала, какие перспективы ждут Архангельск без форума

Архангельск, , 12:29 — REGNUM «Мы должны принять это как данность и не расслабляться, а готовиться к тому большому числу мероприятий, которые пройдут в этом году и готовиться к следующему форуму», — заявила ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова, комментируя переезд форума «Арктика — территория диалога» из Архангельска в Санкт-Петербург, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все решения предыдущих оргкомитетов форума остаются в силе. Это касается и подготовки инфраструктуры региона, города, университета. Все решения о выделении средств остаются в силе. То есть мы продолжаем работать в соответствии с тем планом, который был утвержден. Мероприятия, которые планировались в Архангельске в качестве сопутствующих форуму — международная школа аспирантов «Россия в Арктике», Папанинские чтения, дискуссионные площадки — все это остается. Наши волонтеры, которых мы готовили для работы на форуме, буду работать на площадках Архангельска и Санкт-Петербурга. Кроме того, в 2019 запланирован ряд крупных мероприятий на площадках, предназначенных для форума», — заявила Елена Кудряшова.

По мнению ректора, перспектива вернуть себе форум у Архангельска есть.

«Нам нужно активно развивать инфраструктуру гостеприимства, завязанную на гостиницы, на организацию питания, логистику, на развитие аэропорта. Для того, чтобы и дальше быть достойной площадкой, мы должны это осознавать и активно в этом направлении работать», — сказала Кудряшова.

На вопрос журналистов о том, расстроила ли ее новость, ректор предпочла не отвечать,

«Я считаю, что из любой ситуации нужно извлекать положительный опыт и любая ситуация должна давать возможность для дальнейшего развития, и уж точно нельзя расслабляться», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главная площадка для обсуждения арктической повестки — форум «Арктика — территория диалога» переезжает из Архангельска в Санкт-Петербург. Даты проведения остаются прежними — 9 и 10 апреля.

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