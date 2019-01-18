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Комик Зеленский опроверг информацию о бизнесе в РФ

Общество

Деньги он предпочитает тратить на Украине

Киев, 18 января 2019, 12:27 — REGNUM  Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни его команда не ездит и не работает в России. Видеосообщение опубликовано 18 января на странице Зеленского в социальной сети Facebook.

«У нашей компании действительно много различных прав. Мы торгуем с 21 страной за рубежом, со всеми странами СНГ… Мы торгуем интеллектуальными правами», — рассказал Зеленский.

Комик добавил, что полученные деньги он тратит на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, журналисты обнаружили, что Владимир Зеленский является сооснователем кипрской компании Green Famіly Ltd, которая учредила в России ряд компаний, в частности кинокомпанию «Грин Филмс».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине выявили «подноготную» комика Зеленского

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