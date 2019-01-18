Студенты ИГУ внесли предложения в стратегию развития Иркутской области

Иркутск, , 12:24 — REGNUM Студенты Иркутского государственного университета приняли участие в обсуждении стратегии развития региона, представив депутатам законодательного собрания Иркутской области свои предложения. Об этом 18 января сообщает пресс-служба вуза.

Предложения студентов коснулись бренда Иркутской области, развития сельского хозяйства в регионе, туризма, повышения благосостояния населения, экологии и других направлений.

«Инновационный подход к ведению агробизнеса предполагает введение комплексной автоматизации, что позволит сократить издержки на автопарке предприятия, по нашим подсчетам, до 40%», — сообщил студент второго курса бакалавриата сибирско-американского факультета ИГУ Максим Лизин, представляя предложения по развитию сельского хозяйства.

Отмечается, что по итогам выступлений готовится обобщенный вариант предложений в стратегию развития, который будет представлен в заксобрании Иркутской области для дальнейшей глубокой проработки.

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