Американский комик Кевин Харт сыграет в экранизации игры «Монополия»

Санта-Моника, США, , 12:25 — REGNUM Стали известны первые подробности будущей экранизации популярной настольной игры «Монополия» от компании Lionsgate. Одну из главных ролей в картине сыграет американский комик Кевин Харт, сообщает Deadline.

Также Харт выступит продюсером картины вместе со своей компанией HartBeat Productions. На пост режиссёра проекта назначен Тим Стори, известный по супергеройскому фильму «Фантастическая четвёрка» 2005 года. Стори и Харт уже работали вместе, режиссёр отвечал за большинство стендап-фильмов комика. Сюжет и дата выхода предстоящей картины пока неизвестны.

Напомним, что ранее студия Screen Gems получила права на экранизацию видеоигры Just Dance. В картине прозвучат композиции популярных исполнителей: Шакиры, Фаррела Уильямса, Кельвина Харриса и др. В производстве фильма примут участие представители двух студий: киноподразделения компании Ubisoft и студии Olive Bridge Entertainment.

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