В мэрии Екатеринбурга обвинили «частников» в резком росте числа аварий

Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM Частные автоперевозчики виновны в резко увеличившимся количестве аварий с участием общественного транспорта — почти на 30% за 2018 год. Об этом заявил и. о. главы комитета по транспорту администрации Игорь Федотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За прошлый год на 28−29% повысилась аварийность общественного транспорта. 99% этой аварийности нам принесли коммерческие перевозчики», — сказал чиновник.

Федотова крайне возмутило следующее обстоятельство: по мнению сотрудника мэрии, автобусов на остановках города стоит слишком много:

«Вы посмотрите, что делается на остановках? Та же улица 8 марта, улица Белинского. Поскольку транспортных средств по 4, 5, 6 маршрутов подходит одновременно к остановкам, то они выжидают своего пассажира, они начинают подрезать друг друга», — поделился опасениями чиновник.

Напомним, с 1 января 2019 года администрация лишила пассажиров популярного частного маршрута № 024. 18 января 2019 года в комитете по транспорту подтвердили: несмотря на просьбы горожан и собранные за его возврат более 1500 подписей, автобус возвращён не будет.

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