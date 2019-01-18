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Среди террористов, напавших на отель, был сын кенийского военного

Общество

Отца вызвали на допрос, мать – арестовали

Найроби, 18 января 2019, 12:20 — REGNUM  Правоохранительные органы Кении заявили, что один из нападавших на отель в городе Найроби был сыном военнослужащего страны, сообщает 18 января Anadolu Ajansi.

Отца террориста вызвали на допрос, чтобы поинтересоваться когда он виделся с сыном последний раз. Мать террориста взята под стражу. Подробности в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, 15 января террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на отель в столицы Кении городе Найроби. В результате чего погиб 21 человек, десятки людей пострадали.

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