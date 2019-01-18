Сипягин: Скандал с советом помыть полы в больнице – происки «супостатов»

Владимир, , 12:20 — REGNUM Скандал вокруг высказывания заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой, которая посоветовала врачам помыть полы, раздули «супостаты». Об этом на пресс-конференции 18 января заявил губернатор Владимир Сипягин, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава региона ответил на вопрос о том, почему Марина Чекунова не была уволена после высказывания. Вопрос вызвал аплодисменты в зале.

«Когда выдергиваются слова из текста различных руководителей команды — это хорошо организованный процесс. Не знаю, как мне назвать этих товарищей. Давайте вспомним старое русское слово: «супостаты». Причем, они не имеют партийной принадлежности, не имеют административной принадлежности. Просто люди, которые почему-то мешают развиваться Владимирской области, нам нормально жить. Вместо того, чтобы руководители занимались в целом здравоохранением, они вынуждены решать вопросы, которые супостаты пытаются раздувать», — сказал Владимир Сипягин.

Глава области также отметил, что Марина Чекунова осталась в должности, потому что она — профессионал, который работает без выходных и пытается решить наболевшие проблемы в здравоохранении.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января врио вице-губернатора Марина Чекунова во время рабочей встречи с коллективом больницы посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески. В администрации региона встали на защиту чиновницы, сообщив, что замгубернатора общалась с врачами корректно. Между тем заявление может стоить Марине Чекуновой должности. Об этом сказал заместитель председателя регионального Заксобрания Вячеслав Картухин. Поведение замгубернатора будет учтено при согласовании назначения депутатами.

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