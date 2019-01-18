Пермские общественники запустили флешмоб в поддержку городской электрички

Пермь, , 12:37 — REGNUM Пермяки, выступающие против закрытия движения городской электрички в границах столицы Прикамья, запустили флешмоб. Они публикуют в соцсетях фото заполненных вагонов железнодорожного транспорта, сообщает Накануне.RU

Общественники призывают пермяков последовать из примеру и тоже публиковать в соцсети фотографии. Тем самым властям намерены показать реальную ситуацию в сфере пассажирских перевозок электричками.

Активисты считают, что чиновники занижают данные о спросе пермяков на городские электропоезда. По данным минтранса региона, ежедневное среднее количество пассажиров, пользующихся пригородными поездами в черте города, в 2018 году составило 2558 человек.

«Докажем краевым властям и не только, что электричка — это востребованный вид городского транспорта», — говорится в обращении активистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в Перми прошла волна митингов против закрытия электричек. Напомним, что железнодорожную ветку в Перми чиновники решили ликвидировать в угоду амбициозному проекту реновации набережной Камы. Власть намерена убрать электрички из города за ненадобностью малым спросом. Кроме того, железнодорожный путь делит город на две части. Ликвидация электричек, по мнению, власти позволит эффективно освоить пространство набережной. Электропоезда решено заменить на скоростные трамваи на базе существующей железнодорожной ветки, для чего сузят рельсы.

Грузовые железнодорожные перевозки планируют перенести за город, что также вызвало всплеск негодования. Жители трёх сел обратились к Владимиру Путину с просьбой спасти от наступления железной дороги. Люди заявили, что путь хотят прокладывать через населённые пункты, рядом с жилыми домами.

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