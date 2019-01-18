Бывшего заместителя Собянина назначили деканом в РАНХиГС

Москва, , 12:35 — REGNUM Бывший вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников был назначен деканом нового факультета управления в медицине и здравоохранении в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщает 18 января РИАМО.

«Леонид Печатников стал деканом нового факультета управления в медицине и здравоохранении», — заявил изданию сотрудник университета.

Напомним, Леонид Печатников занимал должность заместителя мэра столицы по вопросам социального развития с мая 2012 года. Он не вошёл в новую команду Сергея Собянина после выборов мэра Москвы в сентябре 2018 года. Сейчас вице-мэром по социальному развитию является Анастасия Ракова.

Также Печатников занимал должность руководителя столичного департамента здравоохранения.

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