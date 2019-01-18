Премьер Индии Нарендра Моди открыл новый медицинский институт в Ахмадабаде

Ахмадабад, Индия, , 21:21 — REGNUM 17 января премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил город Ахмадабад, где открыл новый медицинский центр и Институт медицинских исследований им. Валлабхаи Пателя.

«Этот медицинский центр рассчитан на 1500 больных. Он позволит поднять местную систему здравоохранения на новый уровень. Это первая государственная больница с вертолетной площадкой, предназначенной для санитарной авиации», — заявил премьер-министр на церемонии открытия.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик заявил, что около 700 тысяч бедных людей получили возможность бесплатного лечения всего за 100 дней новой программы здравоохранения.

Он также поделился планами правительства Индии открыть 150 медицинских центров по всей Индии к 2022 году.