Пенсионеров Воронежа обучат финансовой грамотности и критическому мышлению

Воронеж, , 12:02 — REGNUM Более 150 пенсионеров и жителей предпенсионного возраста из Воронежа и муниципальных районов области пройдут обучение финансовой грамотности и критическому мышлению в рамках проекта «Просвещен — значит вооружен!». Об этом 18 января сообщает пресс-служба Воронежского государственного технического университета (ВГТУ).

«В течение 9 месяцев участники проекта… будут получать новые знания и навыки по критическому мышлению, здоровьесбережению, диетологии, продлению активного долголетия, финансовой грамотности, маркетинговому воздействию на покупателя, а также консультации юриста и диетолога», — говорится в сообщении.

Занятия с пенсионерами будут проходить на базе ВГТУ при участии волонтеров «Факультета волонтерского обучения». Отмечается, что для трёх групп пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в трех муниципальных районах Воронежской области (Хохольском, Семилукском и Рамонском) будет проведен выездной просветительский курс-интенсив.

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