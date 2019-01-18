«Яндекс» будет раздавать наклейки лучшим заведениям

Москва, , 12:22 — REGNUM «Яндекс» отметит специальным знаком «Хорошее место» организации и заведения с высоким рейтингом. Наклейки в форме звезды скоро появятся на дверях и витринах кафе, отелей, фитнес-центров и других учреждений, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.

«Яндекс» выбрал организации, которые в 2018 году пользователи оценили минимум на четыре балла из пяти и получили положительные отзывы. Достоверность рейтинга обеспечивают модераторы и алгоритмы на основе машинного обучения. Как заявлено, они также исключают накрутки и заказные комментарии. На основе оценок сервис составил рейтинги организаций в разных сферах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах.

«Теперь для этого даже не обязательно будет заходить в интернет — увидев нашу наклейку на двери, можно быть уверенным: многим здесь нравится», — отмечает глава «Яндекс.Справочника» Марат Хабибрахманов.

Между тем, в «Яндекс.Картах» уже есть подборки мест с лучшей репутацией, которые разделены по категориям «Еда», «Красота», «Медицина» и «Авто». Их можно увидеть, выбрав фильтр «Высокий рейтинг». Он также доступен в поиске «Яндекса» — при вводе названия высвечиваются оценки посетителей.

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