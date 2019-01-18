Пятница, 18 Января 2019 года
12:22:46 МСК

«Яндекс» будет раздавать наклейки лучшим заведениям

Общество

Знак «Хорошее место» получат организации с высоким рейтингом

Москва, 18 января 2019, 12:22 — REGNUM  «Яндекс» отметит специальным знаком «Хорошее место» организации и заведения с высоким рейтингом. Наклейки в форме звезды скоро появятся на дверях и витринах кафе, отелей, фитнес-центров и других учреждений, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.

«Яндекс» выбрал организации, которые в 2018 году пользователи оценили минимум на четыре балла из пяти и получили положительные отзывы. Достоверность рейтинга обеспечивают модераторы и алгоритмы на основе машинного обучения. Как заявлено, они также исключают накрутки и заказные комментарии. На основе оценок сервис составил рейтинги организаций в разных сферах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах.

«Теперь для этого даже не обязательно будет заходить в интернет — увидев нашу наклейку на двери, можно быть уверенным: многим здесь нравится», — отмечает глава «Яндекс.Справочника» Марат Хабибрахманов.

Между тем, в «Яндекс.Картах» уже есть подборки мест с лучшей репутацией, которые разделены по категориям «Еда», «Красота», «Медицина» и «Авто». Их можно увидеть, выбрав фильтр «Высокий рейтинг». Он также доступен в поиске «Яндекса» — при вводе названия высвечиваются оценки посетителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Google по ошибке переименовал детсады Москвы в крематории

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить