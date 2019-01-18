В Южной Корее ужесточат меры наказания за жестокое обращение с животными

Сеул, , 11:58 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует ужесточить меры наказание за жестокое обращение с животными, сообщает YTN.

18 января Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея сообщило, что ужесточит наказание за убийство и жестокое обращение с животными до 3 лет лишения свободы или штрафа в размере 30 млн вон (~$27,747).

Кроме того, органы местного самоуправления будут проверять центры защиты животных более двух раз в год и принимать необходимые меры. А также будет проведен осмотр всех частных приютов.

Как сообщил представитель Министерства: «Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея планирует активно продвигать пятилетний план по защите животных, в который войдут предотвращение жестокого обращения с животными, улучшение работы приютов, контроль системы регистрации животных».