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В Южной Корее ужесточат меры наказания за жестокое обращение с животными

Общество

Теперь за жестокое обращение грозит штраф или лишение свободы

Сеул, 18 января 2019, 11:58 — REGNUM  Правительство Южной Кореи планирует ужесточить меры наказание за жестокое обращение с животными, сообщает YTN.

18 января Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея сообщило, что ужесточит наказание за убийство и жестокое обращение с животными до 3 лет лишения свободы или штрафа в размере 30 млн вон (~$27,747).

Кроме того, органы местного самоуправления будут проверять центры защиты животных более двух раз в год и принимать необходимые меры. А также будет проведен осмотр всех частных приютов.

Как сообщил представитель Министерства: «Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея планирует активно продвигать пятилетний план по защите животных, в который войдут предотвращение жестокого обращения с животными, улучшение работы приютов, контроль системы регистрации животных».

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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