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В Подмосковье проснулись лягушки

Общество

Район Щербинки

В Подмосковье проснулись лягушки
Лягушка в январе

Красногорск, 18 января 2019, 11:50 — REGNUM  В Подмосковье проснулись лягушки, представителя земноводных нашел на своем участке пользователь Facebook и поделился фотографией.

«Люди, посоветуйте, что делать, если зимой проснулась лягушка. (Поцелуи не предлагать!). Посерьёзнее!» — написал Александр Ржешевский в соцсети.

Читатели уже дают советы, что делать, например, предлагают завернуть в тряпочку и положить в холодильник или же закопать в земле на полметра.

В беседе Ржешевский отметил, что лягушка сидит на сугробе в районе Щербинки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после метели в Подмосковье пришла оттепель, температура повысилась до +1.

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