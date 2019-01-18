Красногорск, , 11:50 — REGNUM В Подмосковье проснулись лягушки, представителя земноводных нашел на своем участке пользователь Facebook и поделился фотографией.

«Люди, посоветуйте, что делать, если зимой проснулась лягушка. (Поцелуи не предлагать!). Посерьёзнее!» — написал Александр Ржешевский в соцсети.

Читатели уже дают советы, что делать, например, предлагают завернуть в тряпочку и положить в холодильник или же закопать в земле на полметра.

В беседе Ржешевский отметил, что лягушка сидит на сугробе в районе Щербинки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после метели в Подмосковье пришла оттепель, температура повысилась до +1.