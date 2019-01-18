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В Перми началась эпидемия гриппа и ОРВИ

Общество

В целом в регионе ситуация по заболеваемости расценивается как неэпидемическая

Пермь, 18 января 2019, 11:46 — REGNUM  В Перми с 7 по 13 января эпидпорог по заболеваемости гриппов и ОРВИ превышен почти на 50%. Такие данные приводит научно-исследовательский институт им. А.А. Смородинцева.

Эпидемия началась в 12 городах России. В Барнауле эпидпорог превышен на 69,5%, Красноярске — на 64,8%, Кемерово — на 49,6%, Новосибирске — на 33,9%, Перми — на 48,8%, Казани — на 40,9% и Ижевске — на 30,7%, Белгороде — на 57,5%, Владимире — 56,9%, Екатеринбурге — на 109,5%, Санкт-Петербурге — на 37,%, Якутске — на 54,5%.

Стоит отметить, что в целом по Прикамью ситуация расценивается как не эпидемическая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Управлении Роспотребнадзора, с 7 по 13 января уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог.

По данным лабораторного мониторинга циркулируют как вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус), так и вирусы гриппа, что характерно для данного периода года.

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Грипп, ОРЗ
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