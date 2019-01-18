«Желтые жилеты» повлияли на деятельность 93% торговцев в Бордо — опрос

Бордо, Франция, , 11:52 — REGNUM Согласно опросу торгово-промышленной палаты города Бордо во Франции, движение «желтых жилетов» повлияло на деятельность 93% торговцев с начала января 2019 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что 80% владельцев заявили о снижении уровня посещаемости их магазинов более чем на 20%. Около 77% торговцев отметили снижение уровня продаж.

Между тем, в торгово-промышленной палате города Бордо подчеркнули, что «воздействие «желтых жилетов», похоже, идет на спад». Подавляющее большинство торговцев заявили, что влияние движения «желтых жилетов» на их бизнес было особенно существенным во время акций протеста 15 и 22 декабря 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последняя акция протеста «желтых жилетов» собрала 84 тыс. активистов по всей стране. В Бордо собралось около 6 тыс. протестующих.

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