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В Пакистане разрешили регистрировать христианские браки

Общество

Верховный суд Пакистана постановил разработать законодательство для регистрации браков христиан

Исламабад, 18 января 2019, 17:51 — REGNUM  Верховный суд Пакистана во главе с председателем Сакибом Нисаром вынес решение, которое должно уравнять права христианского сообщества и мусульман в вопросе регистрации браков.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, суд потребовал разрешить христианам официально регистрировать свои браки. Более того, правительство провинции Панджаб, в которой проживает большинство христиан страны, должно разработать специальное законодательство для этой цели.

Христианские семьи имеют право регистрировать рождение детей, однако христианский брак не признавался законным. Обосновывая свое решение, Верховный суд обратился к статье 25 Конституции Пакистана, которая требует равенства для всех граждан.

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Зарубежная хроника
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