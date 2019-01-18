«Фиаско, маман» — не работает: Учёные ищут подходы к изучению мемов

Новосибирск, , 11:37 — REGNUM Лингвистов интересуют не только правила языка, но и его изменение в современном мире. Поэтому в поле зрения учёных попадают и несерьёзные объекты, например интернет-мемы. Об этом 18 января сообщает издание «Наука в Сибири».

Доцент кафедры филологии Новосибирского государственного технического университета кандидат филологических наук Анастасия Кротова полагает, что подходы к изучению мемов строятся на изучении четырех признаков.

Во-первых, мемовый феномен должен обладать способностью к репликации. Как только он перестает копироваться, то исчезает, перестает быть мемом. Второй важный признак — смеховое начало. Каждый мем описывает ситуацию с позиции смеха, который может быть совершенно разным: от дружеского подбадривания и легкой иронии до довольно жесткого сарказма. Третья черта мема — сочетание экспрессии и стандарта: он позволяет человеку выразить себя, сделать что-то не похожее на ранее существовавшее. Однако при всем этом мем довольно консервативен, поскольку создается по клише, которое всё время повторяется (например, в интернете есть различные генераторы мемов, предлагающие готовый шаблон для их создания). Четвертый признак мема — отход от нормы. Он всегда описывает нечто антинормативное, причем это качество прослеживается практически на всех его уровнях. Например, в плане выражения здесь наблюдаются отступления от языковых правил, орфографические ошибки, которые сделаны специально.

«Такое явление не новое, оно существовало и в литературе, и в культуре в целом. Если говорить об истории мемов, то эти тенденции возникли еще в языке падонков (в начале 2000-х годов стиль употребления русского языка с нарочно неправильным написанием слов — прим. ИА REGNUM )», — пояснила исследователь.

Отмечается, что в лингвистике выделяют несколько аспектов изучения мемов. В рамках собственно лингвистического аспекта ученые пытаются каким-то образом соотнести мем и традиционные языковые едининицы: фонемы, звуки, слова, предложения, текст.

Чем из всего перечисленного является мем, исследователи до сих пор не могут дать на этот вопрос однозначного ответа. Мемы похожи на устойчивые выражения или фразеологизмы — они устойчивы и воспроизводимы, имеют готовую форму, но, безусловно, не тождественны друг другу, хотя бы потому, что мемы часто сопровождаются картинками. Предполагается, что превращение во фразеологизм — это конечный этап жизни мема, наступающий, когда тот уже «затаскан до дыр». Например, так произошло с фразами «британские ученые» или «но это не точно».

Многие мемы являются предложениями фразеологизированной структуры. Этот лингвистический термин описывает выражения, похожие на фразеологизмы, но имеющие вариативный компонент. Так, у фразеологизмов все компоненты стандартны и не терпят творчества. Подчёркивается, к примеру, что можно сказать «фиаско, братан», но сказать «фиаско, маман» — уже нельзя, это сочетание не будет работать.

Второй аспект, который может использоваться в лингвистике при изучении мема, — лингвокультурный. С этой точки зрения мемы рассматриваются как единицы-носители культурной информации. Зачастую без специальных культурных знаний мемы понять невозможно. Так, мемы в России значительно отличаются от мемов в Америке, Англии, Европе, Японии. В то же время некоторые культурные факты повсеместны, можно говорить о наличии универсальных мемов, понятных всем людям в любой точке земного шара. Единственное, что в них изменяется, — язык. Культурно значимые мемы могут быть национально обусловленными — то есть понятными в рамках какого-то национального сообщества (например, таковы многие исторические мемы). Либо создаваться в рамках небольшой локальной группы, не имеющей широкой известности.

«Благодаря тому, что в них обнаруживаются культурные артефакты и слои, мемы действительно выступают в качестве источника серьезной культурной информации. Например, можно предлагать их иностранцам, чтобы они могли лучше понять наши язык и культуру», — поясняет Кротова.

В рамках третьего аспекта мем исследуется как инструмент коммуникации, и этот аспект — самый малоизученный. По словам учёного, сегодня лингвисты и специалисты по коммуникациям замечают, что мемы действительно становятся средством формирования общественного мнения. Они активно применяются в рекламе (например, «нельзя просто взять и»), политических коммуникациях.

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