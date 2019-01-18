Женщины из семьи императора Японии не допущены на церемонию интронизации

Токио, , 11:35 — REGNUM 17 января правительство Японии приняло решение о недопущении женщин из императорской семьи на церемонию по случаю восшествия наследного принца Нарухито на престол 1 мая 2019 года. Такое правило было установлено еще в 1989 году, когда императором стал его отец Акихито.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», правительство разрешило посетить церемонию только совершеннолетним мужчинам из императорской семьи. Это объясняется тем, что на престол могут вступать исключительно мужчины, а несовершеннолетние члены семьи не участвуют в обрядах правопреемства.

Тем не менее, женщинам из правительства будет разрешено присутствовать на церемонии в качестве наблюдателей, что является, по своей сути, отступлением от общепринятых правил.