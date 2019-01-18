Сын премьер-министра Израиля вновь оказался в центре политического скандала

Иерусалим, , 17:55 — REGNUM Старший сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху вновь оказался в центре скандала. На своей странице в социальной сети Twitter Нетаньяху-младший опубликовал сообщение, критикующее левых политиков и общественных деятелей. На это заявление ответило руководство левой организации Peace Now («Мир сейчас»), выступающее за создание двух государств. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Представители организации заметили, что сыну премьера не мешало бы иметь «свою собственную и уместную жизненную позицию». В свою очередь Яир Нетаньяху обвинил организацию в предвзятости и выражении позиции, «продиктованной Германией и Европейским Союзом».

В ходе словесной перепалки руководство Peace Now отметило, что ценности сына премьера «соответствуют ценностям правительства Германии 1930-ых годов», а также обвинило Нетаньяху-младшего в антисемитизме. Сам же Нетаньяху упрекнул левую организацию в «поддержке врагов, убивающих евреев».

Стоит отметить, что старший сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не в первый раз оказывается в центре подобных скандалов. Так, в декабре 2018 года Яир Нетаньяху назвал представителей левых партий «настоящими предателями», что вызвало резонанс в среде левых израильских политиков.