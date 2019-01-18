В водах Гавайских островов засняли встречу с большой белой акулой

Гонолулу, США, , 11:30 — REGNUM У берегов Гавайских островов дайверы пережили волнующую и неожиданную встречу с самкой большой белой акулы. Фотографии и видеозаписи подводной встречи опубликованы на странице известной американской аквалангистки и биолога Оушен Ремси (Ocean Ramsey) в Instagram.

В водах Гавайских островов белые акулы встречаются редко — здесь слишком тепло для них, поэтому встреча с находящейся на грани исчезновения большой белой акулой стала сенсацией.

Ремси сообщила местной газете Honolulu Star Adviser, что шестиметровая самка появилась в тот момент, когда другие акулы пожирали тушу мертвого кашалота. Девушка оценила возраст акулы в 50 лет и предположила, что та была беременной, поскольку выглядела «пугающе широкой». Группа дайверов сделала много фотографий и видеозаписей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году испанские биологи зафиксировали появление большой белой акулы в испанских водах. Долгое время считалось, что этот древний вид более не обитает в Средиземном море.

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