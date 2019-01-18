Пятница, 18 Января 2019 года
11:45:19 МСК

В водах Гавайских островов засняли встречу с большой белой акулой

Общество

Этот исчезающий вид редко появляется в теплых морях

Гонолулу, США, 18 января 2019, 11:30 — REGNUM  У берегов Гавайских островов дайверы пережили волнующую и неожиданную встречу с самкой большой белой акулы. Фотографии и видеозаписи подводной встречи опубликованы на странице известной американской аквалангистки и биолога Оушен Ремси (Ocean Ramsey) в Instagram.

В водах Гавайских островов белые акулы встречаются редко — здесь слишком тепло для них, поэтому встреча с находящейся на грани исчезновения большой белой акулой стала сенсацией.

Ремси сообщила местной газете Honolulu Star Adviser, что шестиметровая самка появилась в тот момент, когда другие акулы пожирали тушу мертвого кашалота. Девушка оценила возраст акулы в 50 лет и предположила, что та была беременной, поскольку выглядела «пугающе широкой». Группа дайверов сделала много фотографий и видеозаписей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году испанские биологи зафиксировали появление большой белой акулы в испанских водах. Долгое время считалось, что этот древний вид более не обитает в Средиземном море.

Читайте также: В водах Испании впервые за 30 лет обнаружена большая белая акула

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спасение диких животных и растений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить