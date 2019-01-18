Водителей воронежских чиновников пообещали увольнять за нарушение ПДД

Воронеж, , 11:28 — REGNUM Требования к водителям, работающим на автобазе правительства Воронежской области, будут ужесточены. Такое поручение дал губернатор Александр Гусев 17 января на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона 17 января, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Глава региона поручил «провести с сотрудниками разъяснительную беседу», в том числе предупредить о санкциях, которые будут к ним предъявляться со стороны работодателя за нарушение правил дорожного движения. Например, за выезд на полосу встречного движения водителям может грозить наказание вплоть до увольнения.

Добавим, что поручение было дано после трагического ДТП на трассе в Нижнедевицком районе, где вылетевший на встречную полосу Lexus, в котором находились директор Оскольского электрометаллургического комбината с водителем, врезался в два автомобиля. Результат — восемь погибших. По данным местных СМИ, автомобиль директора ОЭМК двигался на очень высокой скорости.