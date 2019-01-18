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Израильских бухгалтеров подозревают в отмывании $1.5 миллиардов

Общество

Полиция ведет расследование по делу о фальсификации налоговой отчетности

Иерусалим, 18 января 2019, 11:54 — REGNUM  Мировой суд израильского города Ришон ле-Цион заключил под стражу двух братьев — бухгалтера и налогового консультанта — по подозрению в причастности к отмыванию капитала в размере $1,5 миллиардов. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, следствие проверяет причастность к данному делу криминальной группы.

Согласно материалам следствия, подозреваемые занимались фальсификацией налоговой документации без ведома правообладателей для дальнейшего предоставления документов в налоговые органы. Поддельные бухгалтерские отчеты использовались группой преступников. Предполагается, что данная преступная схема успешно действовала в период с 2010 по 2018 год.

В запросе на арест также указано, что незаконная деятельность бухгалтеров нанесла значительный вред государственной казне. Общий ущерб составляет около $1,5 миллиардов.

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Зарубежная хроника
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