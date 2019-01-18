Производителей минводы наказали за использование этикетки «Ессентуки»

Ставрополь, , 11:25 — REGNUM В Ставропольском крае продукция под наименованием «Аллея Источников №4», которую выпускает компания «Аква-Вайт», признана контрафактной. Такое решение вынес Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Читайте также: На Ставрополье возбудили дело о подделке воды «Ессентуки»

Уточняется, что производитель поставлял на рынок минеральную воду с незаконным использованием обозначения «Ессентуки».

"Это вводит в заблуждение потребителя, который принимает данную минеральную воду за настоящие «Ессентуки №4». Информацию о месте производства продукции достаточно указать на контрэтикетке, оборотной стороне бутылки», — поясняет руководитель юридической службы АО «Кавминкурортресурсы» Михаил Елисеев.

Как следует из документов суда, теперь компания «Аква-Вайт» свой счёт должна будет изъять контрафактную продукцию из оборота и уничтожить.

Ранее по теме: Суд запретил торговать контрафактной водой «Ессентуки»

Глава Минкавказа: О поддельных «Ессентуках» и судьбе «Кавминкурортресурса»

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Ставропольском крае была пресечена деятельность организованной группы по производству поддельной минеральной воды. По данным следствия, выпуск и продажу контрафактной воды организовали сотрудники завода минеральных вод «Октябрь-А», включая директора предприятия. Под видом воды «Ессентуки 17» разливалась минеральная вода, добываемая за пределами Ессентукского месторождения. Ущерб от противоправной деятельности оценивается более чем в 400 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Кавминводы отказались от посредников при розливе минеральных вод