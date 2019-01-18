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В двух районах Карачаево-Черкесии завысили тарифы на вывоз мусора

Общество

После вмешательства прокуратуры жителям пересчитали необоснованно начисленные суммы

Черкесск, 18 января 2019, 11:23 — REGNUM  В двух районах Карачаево-Черкесии завышен тариф на услуги по вывозу и размещению мусора. Нарушение было выявлено в ходе проверки работы предприятия «Чистый город», которое оказывает эти услуги населению Адыге-Хабльского и Ногайского районов, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, компания незаконно включила в тарифы на 2018 — 2020 годы свои расходы на аренду автотранспорта, используемого для вывоза и размещения твердых коммунальных отходов. Таким образом, руководство «Чистого города нарушило постановление правительства РФ «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

После внесенного прокурором в адрес руководителя организации представления, тарифы были пересмотрены. Потребителям произведен перерасчет. Необоснованно начисленные к оплате денежные суммы возвращены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года активисты ОНФ озаботились существенным увеличением тарифов на вывоз и утилизацию мусора. Они попросили проверить антимонопольную службу по Карачаево-Черкесии размер увеличения тарифов «на соответствие требованиям предельно максимального индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленного указом главы республики».

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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