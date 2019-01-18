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«Петербург-Ленинград-Боровлянка»: на Алтае ожидают приезда блокадников

Общество

Село Боровлянка для меня – сердце Алтая, и его история крепко переплетена с историей моего родного Санкт-Петербурга, пояснила руководитель проекта Елена Сафина

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«Петербург-Ленинград-Боровлянка»: на Алтае ожидают приезда блокадников
© Фотоархив Елены Сафиной
Боровлянка. Мемориал детям блокадного Ленинграда

Боровлянка, Алтайский край, 18 января 2019, 11:25 — REGNUM  По случаю 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будут отмечать в России 27 января, с 26 по 28 января Алтайский край в рамках межрегионального проекта «Петербург-Ленинград-Боровлянка» будет принимать делегацию из Санкт-Петербурга.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM одни из организаторов — сотрудники Алтайского краевого дворца молодёжи, торжественные мероприятия, приуроченные к этому памятному дню, пройдут как в Барнауле, так и в селе Боровлянка Троицкого района, куда в годы Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда были эвакуированы дети и подростки.

Жители северной столицы узнали об истории эвакуированных на Алтай земляков случайно. В 2012 году на одном из петербургских телеканалов прошел сюжет о трех блокадницах, эвакуированных детьми и оставшихся жить в Боровлянке. К празднику Великой Победы петербуржцы отправили им и другим блокадникам, для которых Алтай стал второй родиной, поздравительные письма и посылки. Так зародилась история дружбы между двумя регионами.

«Село Боровлянка для меня — сердце Алтая, и его история крепко переплетена с историей моего родного Санкт-Петербурга. Нашей дружбе уже семь лет, и я верю, что она будет иметь продолжение и развитие. Для меня очень важно, что 75-летие главной ленинградской Победы я встречу в Боровлянке, и что вместе со мной прикоснуться к сокровенному едут мои ученики, коллеги и друзья», — отмечает руководитель проекта Елена Сафина.

Организаторами мероприятия также выступили Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив» и ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга».

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