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Проезд в метро Екатеринбурга может уже скоро подорожать

Общество

Транспортный комитет мэрии подал запрос в свердловское министерство — с 2019 года тарифы устанавливает область

Екатеринбург, 18 января 2019, 11:28 — REGNUM  Мэрия Екатеринбурга уже подала запрос в министерство транспорта Свердловской области об установке нового тарифа на проезд в екатеринбургском метро. Об этом заявил и.о. главы комитета по транспорту администрации Игорь Федотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Тариф на метрополитен теперь устанавливаем не мы, а субъект — из-за закона о внеуличном транспорте, который вышел в прошлом году и работает с января 2019 года. Запрос в субъект уже подан, ответа пока нет», — заявил чиновник.

Теперь решение об установке тарифа должны решить в министерстве транспорта Свердловской области, уточнил Федотов.

Напомним, 10 января 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что себестоимость поездки в метро составляет почти 30 рублей. После ээтого в местных СМИ появились предположения о возможном повышении стоимости проезда в подземном транспорте.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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