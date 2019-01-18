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В Перми назвали причину пожара в бизнес-центре

Общество

В качестве предварительной причины назвали нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Пермь, 18 января 2019, 11:16 — REGNUM  В Перми спасатели и силовики назвали предварительную причину пожара в бизнес-центре на ул. Монастырской. Пожар мог произойти из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

По данным ГУ МЧС по региону, очаг возгорания находился в танцевальной студии, расположенной на третьем этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Напомним, что днём 17 января в бизнес-центре «Бажов» произошёл пожар. Из шестиэтажного здания эвакуировали 50 человек.

Многие люди оказались заблокированными на третьем и четвёртом этажах. Из-за сильного дыма некоторые прыгали из окон. По данным информресурсов, одна девушка, прыгнувшая с третьего этажа, ударилась о козырёк подъезда и получила серьёзные травмы. Очевидцы пытались помощь, оказавшимся в плену пожара и сильного дыма людям. Так, помощь была оказана беременной девушке. Мужчины растянули одеяло и кричали, чтобы пермячка прыгала. Однако девушка испугалась и не сделала этого. Мужчинам удалось раздобыть лестницу и эвакуировать беременную. Примерно через час после спасения девушка родила. В краевом минздраве отметили, что мать и малыш живы и здоровы.

По данным спасателей, травмы получили четыре человека. Сегодня, 18 января, полиция сообщила о шести пострадавших, которые были доставлены в больницы. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушений требований пожарной безопасности».

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми возбудили уголовное дело по факту пожара в бизнес-центре

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Пожары в многоэтажных зданиях
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