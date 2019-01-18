В Москве выставят на продажу объект культурного наследия на Солянке

Москва, , 11:28 — REGNUM В Москве выставлены на открытый конкурс коммерческие площади в «доме под ангелами» на Солянке. Об этом заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Общая площадь лота составляет 35 квадратных метров нежилой площади.

«По условиям сделки, новый собственник берёт на себя обязательство в течение 18 месяцев провести работы по сохранению и приспособлению под современное использование приобретённых площадей. В среднем на объекты малой площади свободного назначения, в центре Москвы претендуют по шесть участников», — уточнил Геннадий Дёгтев.

Он также отметил, что опираясь на прежний опыт реализации подобных объектов, лот может заинтересовать представителей бизнеса. Здание является объектом культурного наследия и входит в ансамбль доходных домов московского купеческого общества начала ХХ века.

Объект продажи имеет свободное назначение. Стартовая стоимость лота начинается от 2 млн рублей. Заявки на участия в открытом конкурсе принимаются до 13 марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, десять объектов коммерческой недвижимости в Центральном административном округе Москвы были выставлены на аукционы.

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