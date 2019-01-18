Louis Vuitton анонсировал беспроводные наушники почти за $1000

Нью-Йорк, США, , 11:21 — REGNUM Компания Master&Dynamic представила беспроводные наушники за $995, дизайн которых разработал модный дом Louis Vuitton, сообщает The Verge. Пользователи соцсетей отмечают, что это новый уровень хвастовства, и считают, что отныне обладатели популярных AirPods перестанут гордиться своими девайсами.

Несмотря на новую окраску и название Louis Vuitton Horizon, Master&Dynamic представила не новые наушники: такие же есть в модельном ряде фирмы под названием MW07. При этом их стоимость значительно отличается от версии с логотипом LV — $299. Впрочем, помимо стикеров у наушников есть еще одно отличие — чехол для зарядки.

https://twitter.com/verge/status/1085902225107574784

Пользователи Twitter считают, что цена на наушники неоправданно завышена и в то же время отмечают, что теперь обладатели AirPods от Apple не смогут похвастаться дорогостоящим приобретением.

«Пришло время приобретать новые беспроводные наушники от Louis Vuitton. Хвастовство нового уровня», — пишет Джеймс Л.

«Теперь, когда Louis Vuitton будет выпускать Bluetooth-наушники за $995, люди единогласно решили, что больше не получится хвастаться своими несчастными AirPods за $150», — отмечает Foreign Boujee.

«Louis Vuitton сделал беспроводные наушники. Теперь их обладатели могут называть нищими всех, у кого AirPods», — шутит margiela madman.

Напомним, накануне новогодних праздников беспроводные наушники AirPods стали не только хитом продаж, но и героями нового мема. Из-за того, что гаджет стал едва ли не самым желаемым подарком к празднику, пользователи высмеивали обладателей дорогостоящих наушников.

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