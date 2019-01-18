Новая транспортная схема для Екатеринбурга уже готова

Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM Новую схему общественного транспорта в Екатеринбурге уже создали в мэрии города. Об этом заявил и.о. главы комитета по транспорту администрации Игорь Федотов в ответ на вопрос корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний день схема готова, но мы её рассматриваем с точки зрения остальных аспектов, социальных аспектов и дополнительных пассажиропотоков. Ставится задача в том числе для других участников дорожного движения, чтобы они пользовались общественным транспортом», — сказал Федотов.

На вопрос журналистов, будет ли обсуждение реформы, Федотов ответил следующим образом:

«Безусловно, обсуждение будет. Оно будет, наверное, с экспертами, средствами массовой информации. И на думе мы обязательно планируем обсуждение», — добавил и.о. главы комитета.

На ответный вопрос корреспондента ИА REGNUM, будет ли мэрия проводить обсуждение с гражданами города, а не только с экспертным сообществом и представителями власти, Федотов ответил уклончиво:

«Я думаю, что в той форме, которая была раньше, мы все равно будем продолжать сбор предложений, но предложений, повторюсь, конструктивного порядка: какие проблемы и вопросы возникают у того или иного гражданина. На основе этих замечаний мы будем формировать ответы. В прошлый раз мы делали такое и набрали определённый опыт общения».

Напомним, транспортную реформу хотят провести летом 2019 года со второй попытки. Первый раз мэрия хотела провести реформу в 2017 году, но тогда столкнулась с недовольством граждан и перенесла проект изменений на 2019 год. Жителям не понравилось, что в ходе реформы ожидалось сокращение количества действующих маршрутов и увеличение количества пересадок.

После поднявшегося народного возмущения реформу отложили. Более того, схема, за которую из городского бюджета было уплачено фонду «Город Pro» 6 млн рублей, так и не пригодилась. По сути, бюджетные деньги были потрачены зря. В 2018 году мэрия выделила деньги на разработку новой схемы.

После реализации транспортной реформы гражданам придётся чаще пересаживаться, отмечают в мэрии. Пожилые люди и инвалиды в свою очередь жалуются на то, что им сложно делать пересадки. Но в мэрии Екатеринбурга людей пока не услышали.

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