В России выросло число желающих окунуться в прорубь на Крещение

Москва, , 10:47 — REGNUM В России увеличилось число желающих окунуться в прорубь на Крещение. Если в 2018 году об этом говорили 15%, то в 2019 году принять участие в крещенских купаниях намерены 20% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из тех, кто собирается окунуться в прорубь на Крещение, 63% назвали это традицией. 19% окунаются по религиозным причинам. 4% утверждают, что купание в ледяной воде полезно для здоровья. Не планирует этого делать 79% опрошенных.

В основном планируют принять участие в крещенских купаниях мужчины (29%), молодые люди от 18 до 24 лет (36%), жители сел (25%). Женщины и люди 60 лет и люди старше 60 лет проявляют меньший интерес — 12% и 6% соответственно.

Опрос проведен 16 января 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: На Крещение в Москве продлят работу наземного транспорта

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ночь на Крещение с 18 на 19 января продлена работа наземного общественного транспорта до 03:00. Будут курсировать более 100 автобусов и троллейбусов.

Подробнее: Синоптики рассказали, будут ли на Крещение морозы в Москве