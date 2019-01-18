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В Казахстане досрочное национальное тестирование пройдут 25 тыс. человек

Общество

В Астане ЕНТ сдают около 500 человек

Астана, 18 января 2019, 10:50 — REGNUM  Единое национальное тестирование (ЕНТ) в Казахстане пришли сдавать более 25 тыс. абитуриентов, передает 18 января телеканал «Хабар 24».

В Астане ЕНТ сдают около 500 человек. Некоторые университеты приняли абитуриентов, несмотря на низкий проходной бал. Эти студенты должны набрать необходимое количество баллов на текущем ЕНТ, в противном случае они будут отчислены.

Досрочное ЕНТ в Караганде пришли сдавать 1852 выпускников. В течение двух недель экзамены будут проходить в 4 вузах и 4 школах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года Единое национальное тестирование в Казахстане проводится четыре раза в год: в январе, марте, июле и августе. Для поступления на грантовой основное необходимо сдавать экзамены в июле.

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