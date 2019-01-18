В Магнитогорске новое жильё получили три семьи из разрушенной многоэтажки

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:44 — REGNUM В Магнитогорске уже три семьи получили квартиры вместо тех, что были утрачены при обрушении седьмого подъезда многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

По данным на 16 января, расселить планировалось 104 квартиры, из седьмого и восьмого подъездов. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 147 млн рублей.

Впрочем, похоже, что сейчас речь идёт о расселении уже 624 квартир, то есть всего 12-подъездного десятиэтажного дома. Напомним, такое поручение губернатору Борису Дубровскому дал президент России Владимир Путин. При этом добавим, что этой новости обрадовались не все жильцы многоэтажки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе 6:00 31 декабря в седьмом подъезде раздался взрыв. Вслед за этим произошло обрушение подъезда. Под завалами погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.