Китай ожидает почти 3 млрд поездок в пик поездок на Восточный новый год

Пекин, , 10:43 — REGNUM За время предстоящего Восточного нового года в Китае ожидается резкий рост количества путешествий, заявил заместитель руководителя Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Лянь Вэйлян, передаёт 18 января агентство Синьхуа.

За 40-дневный бум пассажироперевозок с 21 января по 1 марта ожидается, что будет совершено более 2,99 млрд поездок, что на 0,6% больше, чем за тот же период 2018 года, полагает Лянь. Сотни миллионов китайцев в это время будут возвращаться на малую родину, дабы вместе с семьей справить Новый год по Восточному календарю, который в 2019 году выпадает на 5 февраля.

За тот же период власти планируют, что будет осуществлено 532 тыс. перелетов на самолете, что на 10% выше, чем в 2018 году. В общей сложности 230 тыс. юным добровольцев будут помогать обеспечивать работу транспортных служб за время сезонного пика пассажироперевозок, отметил Лянь.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе Ханчжоу вводятся ночные поезда на время пика новогодних грузоперевозок. Только с вокзала Ханчжоу ожидается 8,35 млн поездок на поезде, что на 15% больше, чем годом ранее.

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