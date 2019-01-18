Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Благодаря закупке низкопольного транспорта пенсионерам и инвалидам не составит труда совершать пересадки. Такие выводы можно сделать из заявления главы комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, почему при разработке новой транспортной сети с большим количеством пересадок не учитываются интересы пенсионеров и инвалидов, Федотов ответил следующим образом:

«У нас состоялись конкурсы в конце 2018 года, были отыграны два лота по четыре маршрута — там больше 100 единиц транспорта, и коммерческие перевозчики заявлялись туда со своими транспортными средствами, оборудованным под перевозки маломобильных групп граждан. Трамваи, которые уже закупаются или планируются к закупке, так же. Новые вагоны метрополитена тоже оборудованы для маломобильных групп», — сказал чиновник.

На ответный вопрос корреспондента ИА REGNUM, почему мэрия учитывает только вопрос посадки в транспорт, а не всю операцию с поиском нужного транспорта и перехода с остановки на остановку, Федотов отреагировал следующим образом:

«Вы говорите про то, что вы думаете. Самая основная затрата — приобретение передвижного состава, оборудованного для перевозки маломобильных групп граждан. Это очень серьёзная проблема и очень серьёзная денежная величина», — уверен глава комитета.

Напомним, в 2019 году мэрия Екатеринбурга со второй попытки всё-таки планирует реализовать транспортную реформу в городе. Ожидается, что количество действующих маршрутов будет сокращено, а пересадок, напротив, станет больше.

Добавим, даже широко рекламируемые чиновниками низкопольные автобусы вызывают нарекания у инвалидов, например, у колясочников. Так, ранее одна из местных активисток поделилась со своей аудиторией в соцсетях впечатлениями о поездке в одном из таких автобусов и осталась недовольна.

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