В Оренбуржье арестован первый замглавы района

село Плешаново, Оренбургская область, , 10:32 — REGNUM В Оренбургской области избрана мера пресечения в отношении первого заместителя главы администрации Красногвардейского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, чиновнику предъявлено обвинение в получении крупной взятки и он заключён под стражу до 15 марта. Обвиняемый свою вину не признал.

Напомним, первый замглавы районной администрации был задержан 15 января в селе Плешаново. По данным силовиков, он получил от местного фермера 2 млн рублей. Взятка предполагала общее покровительство и помощь в решении вопроса по аренде земли.

Чиновник является секретарём местного отделения «Единой России». Сейчас решают вопрос о приостановке членства в партии обвиняемого в коррупции и избрании нового секретаря.

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