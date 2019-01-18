Дело о поджоге офиса тюменских приставов вернулось в прокуратуру

Тобольск, Тюменская область, , 10:33 — REGNUM Дело о поджоге офиса судебных приставов в тюменском Тобольске возвращено в прокуратуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

Напомним, по версии следствия, тобольский бизнесмен не выплатил алименты на двух своих дочерей даже после того, как был привлечён к административной ответственности. Сумма его долга перед детьми с августа 2017 года по сентябрь 2018 года составила более 177 тыс. рублей.

Коммерсант пояснил невыплаты алиментов проблемами в бизнесе. И они у него, действительно, имелись — это неуплата налогов и страховых взносов в общей сумме более 3,5 млн рублей. Были возбуждены исполнительные производства. Наложен арест на автомобиль бизнесмена Lexus LX 570. Чтобы не платить по счетам, мужчина постоянно менял место стоянки автомобиля.

Как полагает следствие, ночью 30 сентября коммерсант пришел с тремя самодельными зажигательными устройствами к офису службы судебных приставов, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ремезова и, установив их на окна трёх служебных кабинетов, поджёг фитиля. Сработало лишь одно устройство. Пришлось эвакуировать среди ночи 83 жильца пятиэтажки. Никто, к счастью, не пострадал.

В начале октября был установлен подозреваемый в поджоге. Бизнесмен был заключён под стражу. И 18 декабря 2018 года Тобольская межрайонная прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бизнесмена, который обвиняется по ч. 1 ст. 157 («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно») и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, общеопасным способом»).

В ходе следствия тюменский бизнесмен признал свою вину, выплатил долг по алиментам и возместил ущерб приставам. Как сообщают в Тобольском городском суде, предпринимателю изменена мера пресечения — его отпустили под подписку о невыезде. Дело о поджоге офиса судебных приставов отправлено в прокуратуру.

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