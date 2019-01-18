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В Казахстане раскритиковали научные советы за коррупционные риски

Общество

Антикоррупционное ведомство предложило комитету науки изменить подход к контролю над распределением грантов

Астана, 18 января 2019, 10:27 — REGNUM  Комитет науки министерства образования и науки Казахстана плохо контролирует работу министерства, что порождает коррупцию при распределении научных грантов. Об этом заявил директор департамента антикоррупционной политики агентства республики по делам госслужбы и противодействия коррупции Данияр Сабирбаев, сообщает 18 января издание Informburo.

Антикоррупционное ведомство предложило комитету науки изменить подход к контролю над распределением грантов. В случае если коррупционные риски не будут снижены, то будет поставлен вопрос о личной ответственности руководителей комитета.

Сабирбаев привел пример нарушений в деятельности научных советов. В частности, в состав научных советов входили руководители аккредитованных субъектов научной или научно-технической деятельности и их заместители.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Казахстане был опубликован законопроект по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Документ предлагает расширить понятие «взятка». В частности, взяткой будет считаться получение имущественных и неимущественных благ и преимуществ.

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Коррупция и борьба с ней
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